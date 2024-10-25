Hakkari'de İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı
Yüksekova'da bir iş yerinin çatısında soba bacasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina boşaltıldı ve inceleme başlatıldı.
HAKKARİ'de, 2 katlı iş yerinin çatısında, soba bacasında çıkan yangın, tedirginliğe neden oldu.
Yüksekova ilçesinde Anafartalar Caddesi'nde, saat 14.30 sıralarında, Mehmet Reşit Gelincik'e ait 2 katlı iş yerinin çatı kısmındaki soba bacasında yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları görenlerin haber vermesiyle, adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, binanın çatısındaki yangına müdahale edip, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Bina boşaltılırken, çatı zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA, (Hakkari),