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Hakkari'de Irak Sınırında Güvenlik Duvarı İncelemesi

Hakkari'de Irak Sınırında Güvenlik Duvarı İncelemesi
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Derecik ilçesindeki Irak sınırında yapımı tamamlanan güvenlik duvarını ve sınır ileri karakolunu inceledi. Çelik, projelerin önemine değinerek, güvenliğin ülke huzuruna katkısını vurguladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Derecik ilçesinin Irak sınırında yapımı tamamlanan güvenlik duvarını inceledi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Çelik, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Irak sınırındaki Anadağ köyü Düye mezrasında yapımı tamamlanan 4 metre yüksekliğinde ve 2 bin 150 metre uzunluğundaki güvenlik duvarında incelemelerde bulundu.

Yapımı büyük ölçüde tamamlanan "sınır ileri karakolu" ve gözetleme kulesini de inceleyen Çelik, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Hayata geçirilen projelerin önemine vurgu yapan Çelik, sınır güvenliğinin ülke huzurunun teminatı olduğunu belirtti.

1. Hudut Tugay Komutanlığı'na geçerek Tugay Komutanı Tuğgeneral Tarık Çetin'den sınır güvenliğiyle ilgili bilgi alan Çelik, güvenlik güçlerine başarı diledi.

Gençlik Merkezini de ziyaret eden Çelik, 1. Amatör Lig'de mücadele eden Derecik Belediyespor'un oyuncuları ve teknik heyetle bir araya geldi.

İlçede devam eden kamu yatırımlarını inceleyerek projeler hakkında görevlilerden brifing alan Çelik, daha sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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