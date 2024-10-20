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Hakkari'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Hakkari'de İnşaatta Asansör Boşluğuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
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Yüksekova'da asansör boşluğuna düşen Hülya Düzen'in cenazesi toprağa verilirken, onu kurtarmaya çalışırken ağır yaralanan eşi Emirhan Düzen'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kocasının bekçilik yaptığı inşaatta asansör boşluğuna düşen Hülya Düzen'in (50) cenazesi, toprağa verildi. Onu kurtarmaya çalışırken aynı yere düşüp ağır yaralanan eşi Emirhan Düzen'in (58) ise yoğum bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Nedim Zeydan Caddesi'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Hülya Düzen, henüz 2 katı yapılan bina inşaatında bekçi olarak çalışan eşi Emirhan Düzen'e çay götürdü. Bu sırada Hülya Düzen, asansör boşluğuna düştü. Eşinin çığlık sesini duyan Emirhan Düzen de koşarak yanına gitmek isterken dengesini kaybedip aynı yere düştü. Çift ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hülya Düzen doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Emirhan Düzen'in ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Hülya Düzen'in cenazesi, bu sabah erken saatlerde yakınları tarafından teslim alındı. Yüksekova ilçesine getirilen Düzen'in cenazesi, TOKİ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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