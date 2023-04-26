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Hakkari'de il Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Hakkari'de il Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

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Hakkari'de 2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı İbrahim Köroğlu başkanlığında yapıldı.

Hakkari'de 2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı İbrahim Köroğlu başkanlığında yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar ile bu yıl yapılması planlanan hizmetler ele alındı.

Köroğlu, bu toplantıların, kent genelinde yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Talha Battal, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

Köroğlu Hakkari Güncel Haberler

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