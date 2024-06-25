Hakkari'de İçme Suyu Hattında Arızalar Giderildi
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi. Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar görmüştü. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucunda arızaları tamir etti.
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar gördü.
Bunun üzerine bölgeye giden Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük çalışmayla arızayı giderdi.
Ekipler, Biçer ve Pehlivan mahallelerinde de içme suyu tahliye vanasındaki arızayı da onardı.