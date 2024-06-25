Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de İçme Suyu Hattında Arızalar Giderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi. Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar görmüştü. Ekipler, 2 günlük çalışma sonucunda arızaları tamir etti.

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 bin 500 rakımdaki içme suyu hattında meydana gelen arızaları giderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Berçelan Yaylası'ndaki isale hattı, toprak kayması nedeniyle hasar gördü.

Bunun üzerine bölgeye giden Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük çalışmayla arızayı giderdi.

Ekipler, Biçer ve Pehlivan mahallelerinde de içme suyu tahliye vanasındaki arızayı da onardı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Belediyesi Hakkari Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title