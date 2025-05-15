Hakkari'de Hemşire ve Ebelerin Sorunlarına Dikkat Çekildi

Hakkari'de Hemşire ve Ebelerin Sorunlarına Dikkat Çekildi
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Hakkari'de Sağlık-Sen, 'Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi' temalı basın açıklamasıyla hemşire ve ebelerin taleplerini dile getirdi. Eğitim kalitesinin artırılması, adil ücret politikası ve sosyal desteklerin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hakkari'de Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Şubesi tarafından "Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi" temalı basın açıklaması düzenlendi.

Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen programda hemşire ve ebelerin sorunları, talepleri dile getirildi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Nazif Arslan, yaptığı açıklamada 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'na dikkat çekerek, sağlık ordusunun vazgeçilmez parçası olan hemşire ve ebeler için destek istedi.

Hemşire ve ebelerin sağlık hizmetlerinin temel taşı, omurgası olduğunu belirten Arslan, eğitimde kalitenin artırılması, mevzuatın güncellenmesi, atama bekleyen hemşirelerin atanması, kariyer basamaklarının düzenlenmesi ve adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi gibi taleplerin karşılanması gerektiğini aktardı.

Arslan, hemşire ve ebelere aile destek ödemesi, kreş desteği, nöbet ücretlerinde artış, ücretsiz ulaşım hakkı ve lojman imkanı gibi sosyal ve ekonomik desteklerin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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