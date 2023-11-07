Hakkari'de hava destekli trafik denetimi: 39 araç denetlendi
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Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimlerinde 39 araç denetlendi. İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, il merkezinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde emniyet kemeri, cep telefonu ve muayene gibi maddelerden toplam 11 araca 8 bin 401 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli trafik denetimlerinde 39 araç denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, il merkezinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetiminde 39 araç denetlendi. Emniyet kemeri, cep telefonu ve muayene gibi maddelerden toplam 11 araca 8 bin 401 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel