Hakkari'de Halk Otobüsü Elektrik Direğine Çarptı: 1 Yaralı

Hakkari'de virajı alamayan halk otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan Sümbül Mahallesi Tekser mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AB 153 plakalı halk otobüsü, virajı alamayarak önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüsün içinde sıkışan sürücü, vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan sürücü ise ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ