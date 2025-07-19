Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı

Hakkari'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Yaralı
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Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen kazada, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari- Van kara yolunun Kara Yeniköprü mevkisinde İ.T'nin idaresindeki 35 VR 183 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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