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Hakkari'de Gümrük Kaçağı Sigara ve Çay Operasyonu

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Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 14 ton 364 kilogram çay ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 14 ton 364 kilogram çay ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 16 bin 930 paket sigara, 37 elektronik sigara, 285 çift ayakkabı, 744 termos, 363 deniz simidi, 84 eldiven, 445 oyuncak balon, 172 oyuncak köpek, 3 cep telefonu, 24 şapka, 1446 eşarp, 64 çaydanlık, 14 ton 365 kilogram çay, 106 şemsiye, bin çanta, 2,1 gram esrar, 6 bin 533 takı, 73 mutfak eşyası, 45 kilogram bal, 94 tencere, 11 çay tabağı, 83 yastık kılıfı, 7 kulaklık, 255 şarj aleti ve 13 battaniye ele geçirildi.

Şüpheli 48 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Politika Güvenlik hakkari Güncel Çay

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