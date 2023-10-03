Hakkari'de Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar çerçevesinde 60 adet elektronik sigara, 12 adet kulaklık ve 7 adet cep telefonu ele geçirilmiş olup 1 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır. İlimiz huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - HAKKARİ