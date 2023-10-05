Hakkari'de Gümrük Kaçağı 80 Telefon Ele Geçirildi

Hakkari'de yapılan bir araç aramasında gümrük kaçağı 80 telefon ele geçirildi. Sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 80 telefon ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kent genelinde kaçakçılığın önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 80 telefon bulundu, sürücü hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında da ekipler, vatandaşları dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması konusunda bilgilendirdi, broşür dağıttı.