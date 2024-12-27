Hakkari'de Gümrük Kaçağı 4 Kilogram Altın Ele Ge geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durdurulan aracın sürücüsünün cebinde gümrük kaçağı 4 kilogram külçe altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, araçla kayıt dışı altın sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda dün Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda tespit ettikleri aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada sürücünün cebinde piyasa değeri 12 milyon lira olan birer kilogramlık 4 külçe altın ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.