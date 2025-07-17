Hakkari'de Gönüllülere Afet Farkındalık Eğitimi

Hakkari'de Gönüllülere Afet Farkındalık Eğitimi
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Hakkari AFAD İl Müdürlüğü, 'Damla Gönüllülük Hareketi Projesi' kapsamında 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi vererek, arama kurtarma ekipmanlarını tanıttı.

Hakkari Afet ve Acil Durum ( Afad ) İl Müdürlüğü personelince, "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında farklı il ve ülkelerden kente gelen 30 gönüllüye afet farkındalık eğitimi verildi.

Proje kapsamında kentte bulunan gönüllüler, AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurumdaki birimleri gezen gönüllülere, yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verildi.

Daha sonra kurum eğitmenleri, gönüllülere afet farkındalık eğitimi verdi, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araç ve ekipmanları tanıttı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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