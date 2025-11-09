Hakkari'de 'genel asayiş uygulaması' yapıldı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin farklı noktalarında "genel asayiş uygulaması" gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün kentte asayişin ve kamu güvenliğinin sağlanması, huzur ve güven ortamının sürdürülmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağı, Katramas Köprüsü ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yapılan uygulamalara farklı şubelerden ekipler katıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yapıldığı uygulamalarda, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.