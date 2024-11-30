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Hakkari'de Gençlik Kampı: Öğrenciler Kayak Eğitimi Alıyor

Hakkari'de Gençlik Kampı: Öğrenciler Kayak Eğitimi Alıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hakkari Gençlik Kampı'na katılan öğrenciler, Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak öğreniyor ve kentin doğal ve tarihi zenginliklerini keşfediyor. Kamp, katılımcılara kayak eğitimi verirken, sosyal etkinlikler ve doğa gezileri ile de destekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Hakkari'de düzenlenen Gençlik Kampı'na katılan öğrenciler, hem kentin doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini görme fırsatı buluyor hem de antrenörler tarafından verilen eğitimle kayak öğreniyor.

Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde 7 dönem şeklinde organize edilen kamp programı devam ediyor.

Birinci ve ikinci dönemde Van, Şırnak, Osmaniye ve Gaziantep'ten gelerek kayak merkezindeki Kamp Eğitim Merkezi'ne dönüştürülen otelde konaklayan öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri ile kamp liderleri eşliğinde kentteki şelaleleri, Zap Vadisi'ni, diğer doğal güzellikleri ve tarihi mekanları gezdi, aktivitelere katıldı.

Son günlerdeki yağışın ardından kar kalınlığının 42 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde, kampa katılan öğrencilerin kayakla tanışmalarını sağlamak için 1. etapta pist hazırlandı.

Hatay ve Adıyaman'dan kampın üçüncü dönemi için kente gelen 80 öğrenciye, hazırlanan pistte antrenörler tarafından temel kayak eğitimi verildi.

İlk kez kayak yapma heyecanı yaşayan öğrenciler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak keyifli zaman geçirdi.

"Birçok arkadaşımız ilk kez kayak yaptı"

Gaziantep'ten gelen kamp liderlerinden Mehmet Bulut, AA muhabirine, kampın üç döneminde yaklaşık 270 öğrenci ağırladıklarını söyledi.

Kamp kapsamında sokak oyunları etkinlikleri düzenlediklerini doğa gezilerine katıldıklarını, kentin doğal güzelliklerini ve şelalelerini görme şansı bulduklarının belirten Bulut, "Bu kamp, önyargılarımızı kırmamız gerektiğini bize çok net gösterdi. Kamplar gençlerimize özgüven verip, empati yapma duygusunu geliştiriyor. Gençler çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar kuruyor. Bu en güzel sonuçlardan biri." dedi.

Gençlerin çoğunun kampın daha uzun sürmesini istediğini anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Kampın ilk gününden sonra kar yağışı bekledik. 4-5 gün önce kar yağdı. Ekipler karı ezip pisti hazırladı. Gençler kayak eğitimi aldı. Kayak ekipmanlarını tanıdılar ve hocalarımızın eşliğinde bunların nasıl kullanılacağını öğrendiler. Gençler kısa sürede kayağı öğrendi. Çok az kişi düştü. Birçok arkadaşımız ilk kez kayak yaptı. Kampımızın son günü gençler yarı olimpik havuza giriyor. Konserlerimiz, tiyatro grubunun gösterileri oluyor."

Hatay'dan gelen Hakan Nebioğlu da konakladıkları kamp eğitim merkezinin güzel ve konforlu olduğunu dile getirerek, "Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bugün kayak yapmaya başladık. Herkese tavsiye ederim. Hocalar nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlattı. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Heyecanlıyız. Her gün yeni programlar oluyor. Buraya ilk kez geliyorum. Çok beğendim." diye konuştu.

Yusuf Işıkoğlu ise kampa gelirken fazla beklentisinin olmadığını fakat kente geldikten sonra mükemmel bir ortamla karşılaştığını ifade etti.

Mükemmel bir manzaranın olduğunu anlatan Işıkoğlu, "Pencereyi açıyorum, her yer bembeyaz. Neşe veriyor. Kayak yapmayı öğrendik. Daha önce hiç kayak yapmadım. Eğitim sürecinden sonra kayağa başladık. Güzel bir duygu. Burası çok güzel bir yer. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Mükemmel arkadaşlıklar edindim." değerlendirmesinde bulundu.

Kayak antrenörü Ayşe Duran da kamptaki öğrencilere temel kayak eğitimi verdiklerini dile getirerek, "Daha kar görmemiş öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimize önce karı, sonra kayağı tanıttık. Öğrencilerimiz oldukça heyecanlıydı. Biz de onların heyecanına ortak olduk." dedi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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