Hakkari'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği Düzenlendi

Hakkari'de "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merzan Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve ip çekme gibi oyunlar oynandı.

Kentteki 8 okuldan 20 öğretmen ve 220 öğrencinin katıldığı şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenlik alanını gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, oyunla büyüyen çocukların sağlam karakterli bir toplumun temelini oluşturduğunu söyledi.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza sadece akademik bilgi yükleyerek değil, onları eğlendirerek, hayatla iç içe bir öğrenme süreci yaşatmalıyız. Bugün burada gördüğümüz gibi açık havada, arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklarımız hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi. Etkinlik boyunca yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeler, organizasyonun amacına ulaştığını gösteriyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise "Bakanlığımızın rehberliğinde, Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle bu kültürel mirası yaşatmaya ve çocuklarımızın oyunla büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önem taşıyor." dedi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve davetliler katıldı.