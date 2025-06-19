Hakkari'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği Düzenlendi

Hakkari'de Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği'nde 220 öğrenci eğlenceli zaman geçirdi. Vali Ali Çelik, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Hakkari'de "Geleneksel Çocuk Oyunları ve Spor Şenliği" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merzan Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen şenlikte, ip atlama, mendil kapmaca, kaleli yakan top ve ip çekme gibi oyunlar oynandı.

Kentteki 8 okuldan 20 öğretmen ve 220 öğrencinin katıldığı şenlikte, çocuklar doyasıya eğlendi.

Şenlik alanını gezen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yaptığı konuşmada, oyunla büyüyen çocukların sağlam karakterli bir toplumun temelini oluşturduğunu söyledi.

Şenliği düzenleyenlere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza sadece akademik bilgi yükleyerek değil, onları eğlendirerek, hayatla iç içe bir öğrenme süreci yaşatmalıyız. Bugün burada gördüğümüz gibi açık havada, arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklarımız hem eğlendi hem de sosyal becerilerini geliştirdi. Etkinlik boyunca yüzlerinden eksik olmayan gülümsemeler, organizasyonun amacına ulaştığını gösteriyor."

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise "Bakanlığımızın rehberliğinde, Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle bu kültürel mirası yaşatmaya ve çocuklarımızın oyunla büyümesini sağlamaya çalışıyoruz. Geleneksel oyunlarımızın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önem taşıyor." dedi.

Programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş

ABD ve İran doğrudan görüşmüş! Savaşın bitmesi için şartları çok net
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti

Yeşilçam'ın 'Nazlı'sı yıllara meydan okuyor! Son halini görmeniz lazım
Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti

Konserde kız arkadaşına sarılırken arkasındaki kadını taciz etti
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Kızına tekme atıp merdivenden yuvarlayan acımasız babanın ilk ifadesi

Acımasız babanın yaptığı yanına kalmadı! İşte ilk ifadesi
Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
İran'ın vurduğu İsrail borsa binası enkaza döndü

İsrail ekonomisinin kalbi vuruldu! Görüntüler inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.