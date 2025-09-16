Haberler

Hakkari'de Freni Boşalan Çekici, 6 Araca Çarptı

Hakkari'de fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan bir çekici, park halinde olan 6 araca çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.

Hakkari'de freni boşalan çekici, 6 araca çarptıktan sonra durdu.

Medeni Sancar Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 30 AC 268 plakalı çekici, freninin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.

Çekici, park ve seyir halindeki 6 araca çarptıktan sonra durdu.

Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra kazada hasar gören araçlar, yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

