Hakkari'de Freni Boşalan Çekici, 6 Araca Çarptı
Hakkari'de fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan bir çekici, park halinde olan 6 araca çarptı. Kazada bir kişi hafif yaralandı.
Hakkari'de freni boşalan çekici, 6 araca çarptıktan sonra durdu.
Medeni Sancar Kavşağı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 30 AC 268 plakalı çekici, freninin arızalanması sonucu kontrolden çıktı.
Çekici, park ve seyir halindeki 6 araca çarptıktan sonra durdu.
Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası kısa süreli gerginlik yaşandı.
Polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra kazada hasar gören araçlar, yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel