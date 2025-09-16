Hakkari'de Freni Boşalan Çekici 5 Araca Çarptı, 3 Yaralı
Hakkari'de freni boşalan çekici, önünde seyreden 5 araca çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Medeni Sancar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan çekici, kontrolden çıkarak önünde seyreden 5 araca çarpıp, kaldırıma çıktı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel