Hakkari'de Firari Hükümlüler Yakalandı

Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.