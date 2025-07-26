Hakkari'de Firari Hükümlüler Yakalandı
Hakkari'de 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan İ.Y. yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkari'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.Y. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel