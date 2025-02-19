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Hakkari'de Ferdi Sporlar Merkezi Ziyareti

Hakkari'de Ferdi Sporlar Merkezi Ziyareti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ferdi Sporlar Merkezini ziyaret etti. 'Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi ve sporun önemine vurgu yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Ferdi Sporlar Merkezini ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Valiliği tarafından finanse edilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmaların yürütüldüğü Ferdi Sporlar Merkezini ziyaret eden Çelik, eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere verilen eğitimi izleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Jimnastik salonumuzda günde 225 öğrencimiz, sabah 4, öğleden sonra da 4 ders olacak şekilde eğitim alıyor. Bu eğitimlerimiz, eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek. Spora ilişkin pek çok tesisimiz faaliyet gösteriyor. Bugünlerde, Hakkari il merkezimizdeki sporcular, gençler ve çocuklarımızın hem spor faaliyetleri ile hem de gençlik faaliyetleri ile meşgul oldukları alanları ziyaret ettik. Yavrularımızın spora olan ilgilerini görmek bizi son derece mutlu etti. Onlara yönelik antrenörlerimizin, hocalarımızın, eğitmenlerimizin gayretini de gördük. Hepsini tebrik ediyorum."

Gençlerin spor yapmasını çok önemsediklerini vurgulayan Çelik, "Çocukların sağlığı, gelişimleri ve donanım kazanmaları için hem bedensel hem zihinsel olarak yetişmeleri için bu tesisler büyük bir nimet. Yavrularımız, burada sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak muhtemel zararlı alışkanlıklardan da uzak kalıyorlar. İnanıyorum ki yavrularımız, bu merkezlerimizden aldıkları eğitimlerle ilerleyen yıllarda büyük sporcular, önemli insanlar olarak yetişecekler." diye konuştu.

Çelike, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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