Hakkari'de evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan kadının cenazesi toprağa verildi Güncel Haberler Hakkari'de evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadının cenazesi, yakınları tarafından defnedildi. Hakkari'de evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan 32 yaşındaki iki çocuk annesi kadının cenazesi, yakınları tarafından defnedildi. Alınan bilgiye göre, dün Bulak Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki binanın 5. katında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan M.C'nin cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kılınan cenaze namazının ardından Sümbül Mahallesi'ndeki mezarlığa getirilen iki çocuk annesi 32 yaşındaki M.C'nin cenazesi, yakınları tarafından defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Hakkari Güncel Haberler

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