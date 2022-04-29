Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride olduğu belirlendi

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, "Eren-Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar 2022-20 Operasyonu" kapsamında, 28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Reber" kod adlı Semih Sayılğan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 teröristin tespit edildiği, 28 Nisan'da jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristlerin silahları ile etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlu seviyesinde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Reber" kod adlı Semih Sayılğan'ın olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.