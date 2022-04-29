Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "turuncu" kategoride olduğu belirlendi

AA - Aykut Karadağ - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride olduğu belirlendi

İçişleri Bakanlığı, "Eren-Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar 2022-20 Operasyonu" kapsamında, 28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Reber" kod adlı Semih Sayılğan olduğunu bildirdi.

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanlığı, "Eren-Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar 2022-20 Operasyonu" kapsamında, 28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "Reber" kod adlı Semih Sayılğan olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 teröristin tespit edildiği, 28 Nisan'da jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristlerin silahları ile etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlu seviyesinde faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle "turuncu" kategoride yer alan "Reber" kod adlı Semih Sayılğan'ın olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title