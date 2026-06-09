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Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Yaşadığı binanın bodrum katında ölü bulunan kadının eşi tutuklandı
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Hakkari'de bir binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin ölümüyle ilgili soruşturmada eşi Lezgin Çiftçi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI

Hakkari'de yaşadığı binanın bodrum katında cansız bedeni bulunan Hamide Çiftçi'nin (43) ölümüne ilişkin soruşturmada şüpheli olarak gözaltına alınan eşi Lezgin Çitfi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Lezgin Çiftçi, polisin geniş güvenlik önlemleri altında Hakkari Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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