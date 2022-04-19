Son dakika haberleri! Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de 654 personelin katılımıyla Eren Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde "Eren Abluka-2 (Hakkari-Kavaklı) Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 654 personel 42 operasyonel tim görev alıyor.
(Ali Nargüner - Mert Cerrahoğlu - İHA)