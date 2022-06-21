Hakkari'de Erasmus projeleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE ve Proje Birimi tarafından yürütülen Erasmus projeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hakkarievi'nde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte her zaman eğitime ayrı bir önem verdiklerini ve bunu için bütün imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kente her alanda büyük gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Akbıyık, şunları aktardı:

"Milli Eğitim Müdürlüğünün biten proje sayısı 40'ı geçti. Yine onlarca projemiz şu anda devam eden. Bir tarafta yeni okullar yapıyoruz. 110'un üzerinden okula kütüphane yaptık. Tabi bunları sadece devletin imkanları ile değil hayırseverlerin de desteği ile yaptık. Birçok bilgi ve beceri atölyeleri kuruyoruz. İlk defa biz Hakkari tarihinde çocuklarımızı Avrupa'ya gönderiyoruz. Şu ana kadar öğretmen, öğrenci ve idarecinin içinden bulunduğu 300'e yakın kişiyi Almanya, Belçika gibi Avrupa'nın birçok şehirlerine, onlarla yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde Ulusal Ajansın desteği ile Erarumus, e-tiwinig gibi programlar çerçevesinde gönderiyoruz. İnşallah bunların hepsi eğitimin kalitesine de niteliğine de büyük katkı yapar."

Akbıyık, daha sonra kentteki hizmet ve projelere ilişkin bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de öğretmen ve öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi konusunda kentte daha önce bu kadar bir hareketlilik yaşanmadığına işaret ederek, "7 yılın sonunda bizim tahminimiz, planlamamız 7 bin öğretmen ve öğrencinin Avrupa'nın farklı ülkelerinde mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunmalarıdır. Bunu çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Milli Eğitim Şube müdürleri de katıldı.