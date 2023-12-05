Hakkari'de Engellilere Tekerlekli Sandalye Desteği

Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneği tarafından 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, derneği ziyaret ederek engellilerin çalışmalarını inceledi ve sandalyeleri teslim etti.

Hakkari'de Bedensel Engelliler Derneğince, 7 engelliye tekerlekli sandalye desteği verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Bedensel Engelliler Derneği Engelliler Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Tekerli sandalye tamir atölyesi, bilişim sınıfı ve ders çalışma alanlarını gezen Çelik, engellilerin yaptığı ebru, hat ve biblo boyama çalışmalarını inceledi, Dernek Başkanı Mesut Keskin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik, ardından dernek tarafından alınan 3'ü akülü 7 tekerlekli sandalyeyi engelli bireylere teslim etti.

Engellilerle görüşüp sorun ve taleplerini dinleyen Çelik, "Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.