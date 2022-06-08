Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği

AA - Hikmet Temeş - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de engelli çocuğa yatak ve tekerlekli sandalye desteği

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinin girişimleri ile hayırseverler tarafından gönderilen hasta yatağı ve tekerlekli sandalye engelli Z.T'ye teslim edildi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğinin girişimleri ile hayırseverler tarafından gönderilen hasta yatağı ve tekerlekli sandalye engelli Z.T'ye teslim edildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek başkanı Yavuz Aydoğdu, Taşbaşı köyünde ikamet eden yürüme engelli kız çocuğu Z.T'yi ziyaret etti.

Z.T ile bir süre sohbet eden Aydoğdu, hayırseverler tarafında gönderilen ortopedik hasta yatağı ve pediatrik tekerlekli sandalyeyi aileye verdi.

Başkan Aydoğdu, hayırseverlerin desteğiyle yardımların devam edeceğini söyledi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

gençlik Hakkari Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title