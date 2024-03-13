Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise sırasıyla şöyle: Kartalkaya 155, Ergan 144, Sarıkamış 142, Palandöken 133, Palandöken-2 80, Erciyes 65, Yalnızçam 63, Hesarek 59, Uludağ 48, Yıldız Dağı 45, Davraz 32, Kop 24, Denizli 20 ve Ovacık 18 santimetre olarak ölçüldü.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 178, Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|13.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-10
|2
|Kartalkaya
|KY
|-2
|3
|Ergan
|KKY
|-3
|3
|Sarıkamış
|ÇB
|-3
|5
|Palandöken
|KKY
|-2
|-1
|Erciyes
|SY
|-3
|4
|Yalnızçam
|ÇB
|-9
|4
|Hesarek
|KKY
|-3
|3
|Uludağ
|GSY
|0
|3
|Yıldız Dağı
|Y
|3
|8
|Kop
|KKY
|0
|4
|Denizli
|KKY
|-4
|4
|Ovacık
|KKY
|2
|6