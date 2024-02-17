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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 174 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Kartalkaya 169, Palandöken 158, Sarıkamış 155, Uludağ ve Erciyes 65, Yalnızçam 64, Davraz 59, Kartepe 50, Hesarek ve Ovacık 40, Ilgaz 28, Mersivan ve Denizli 26, Yıldız Dağı, Murat Dağı ve Zigana 25, Çambaşı 20, Keltepe 12, Hazarbaba 5, Gevaş Abalı 4 ve Bozdağ 2 santimetre.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 174 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 174, Kartalkaya'da 169, Palandöken'de 158, Sarıkamış'ta 155, Uludağ ve Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 64, Davraz'da 59, Kartepe'de 50, Hesarek ve Ovacık'ta 40, Ilgaz'da 28, Mersivan ve Denizli'de 26, Yıldız Dağı, Murat Dağı ve Zigana'da 25, Çambaşı'nda 20, Keltepe'de 12, Hazarbaba'da 5, Gevaş Abalı'da 4 ve Bozdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-10-2
KartalkayaKY-4-2
PalandökenKKY-7-1
SarıkamışHKY-51
UludağKY02
ErciyesKY-41
YalnızçamHKY-62
DavrazÇB-24
KartepeKY-10
HesarekY-31
OvacıkY-36
IlgazKY-40
MersivanKY-5-2
DenizliÇB-36
Yıldız DağıÇB03
Murat DağıÇB-70
ZiganaHKY12
ÇambaşıKY-20
KeltepeY-2-1
HazarbabaKY-12
Gevaş AbalıKY-14
BozdağÇB-19
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKY: Hafif Kar Yağışlı, ÇB: Çok Bulutlu, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Murat Dağı Kartalkaya Hakkari Denizli Erciyes Uludağ Spor Güncel Haberler

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