Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Kartalkaya 177, Palandöken 160, Sarıkamış 155, Yalnızçam 74, Uludağ 70, Kartepe 53, Erciyes 51, Ovacık ve Haserek 40, Davraz ve Ilgaz 35, Murat Dağı ve Mersivan 32, Denizli 26, Yıldızdağı ve Zigana 25, Kop 23, Çambaşı 22, Yıldıztepe ve Abalı 8, Hazarbaba 5 santimetre.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 188, Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32 Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-4
|0
|Kartalkaya
|KY
|-3
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-4
|3
|Palandöken
|KKY
|-3
|0
|Ergan
|KKY
|-1
|1
|Erciyes
|HKY
|-3
|4
|Kartepe
|KY
|-1
|1
|Uludağ
|KY
|-4
|2
|Çambaşı
|KY
|1
|5
|Yıldıztepe
|KY
|1
|3
|Mersivan
|Y
|3
|5
|Yalnızçam
|KY
|-6
|2
|Ilgaz
|KY
|-1
|2
|Yıldız Dağı
|KKY
|2
|6
|Zigana
|KY
|-0
|3
|Kop
|Y
|1
|3
|Denizli
|KY
|-4
|1