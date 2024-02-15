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Hakkari'de En Fazla Kar Kalınlığı Kaydedildi

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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Kartalkaya 177, Palandöken 160, Sarıkamış 155, Yalnızçam 74, Uludağ 70, Kartepe 53, Erciyes 51, Ovacık ve Haserek 40, Davraz ve Ilgaz 35, Murat Dağı ve Mersivan 32, Denizli 26, Yıldızdağı ve Zigana 25, Kop 23, Çambaşı 22, Yıldıztepe ve Abalı 8, Hazarbaba 5 santimetre.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 188 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 188, Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 160, Sarıkamış'ta 155, Yalnızçam'da 74, Uludağ'da 70, Kartepe'de 53, Erciyes'te 51, Ovacık ve Haserek'te 40, Davraz ve Ilgaz'da 35, Murat Dağı ve Mersivan'da 32 Denizli'de 26, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Abalı'da 8, Hazarbaba'da ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-40
KartalkayaKY-3-1
SarıkamışKY-43
PalandökenKKY-30
ErganKKY-11
ErciyesHKY-34
KartepeKY-11
UludağKY-42
ÇambaşıKY15
YıldıztepeKY13
MersivanY35
YalnızçamKY-62
IlgazKY-12
Yıldız DağıKKY26
ZiganaKY-03
KopY13
DenizliKY-41
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

Kaynak: AA / Güncel

Murat Dağı Kartalkaya Hakkari Denizli Erciyes Uludağ Hava Durumu Spor Güncel Haberler

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