Hakkari'de ekipler, kardan kapanan üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu üs bölgesi yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kış boyunca mağduriyet yaşanmaması için kırsal bölgelerde özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yer yer 1 metre karın olduğu üs bölgesi yollarını açmak için de mesai yapıyor.

Ekipler, ilçedeki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe ile 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgelerinin yolunu açmaya çalışıyor.

Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iki askeri üs bölgesinin yolunu kısa sürede açmayı hedefliyor.