Hakkari'de Eğitimde Altın Rozet Töreni

Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve Takip" projesi kapsamında "altın rozet" kazanan okullara belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Ar-Ge Birimi tarafından proje hakkında bilgi verildi.

204 okulun başvuru yaptığı proje çerçevesinde yabancı dil, robotik kodlama, okuma alışkanlığı, akademik başarıyı artırma, yönetim ve kurumlarla iş birliği, okul dışı eğitim, mesleki ve kurumsal gelişim, medya ve iletişim ile başarılı çalışmaların teşvik edilmesi alanlarında çalışma yapıldı.

Söz konusu alanlarda başarılı çalışmalara imza atarak "altın rozet" almaya hak kazanan 31 okulun yöneticisine ödüllerini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik verdi.

Çelik, projenin yürütülmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini, okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da projenin yeni maarif modeli kapsamında hazırlandığını belirterek, kent genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla 5 bin 737 etkinlik düzenlendiğini aktardı.

Törende ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve liseler arasında düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.