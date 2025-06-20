Hakkari'de Eğitimde Altın Rozet Töreni

Hakkari'de Eğitimde Altın Rozet Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 'Hakkari Eğitimini Geliştirme ve Takip' projesi kapsamında 31 okul, başarılı çalışmalarıyla 'altın rozet' kazanarak ödüllendirildi. Törende, ayrıca voleybol ve futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Hakkari'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve Takip" projesi kapsamında "altın rozet" kazanan okullara belgeleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende Ar-Ge Birimi tarafından proje hakkında bilgi verildi.

204 okulun başvuru yaptığı proje çerçevesinde yabancı dil, robotik kodlama, okuma alışkanlığı, akademik başarıyı artırma, yönetim ve kurumlarla iş birliği, okul dışı eğitim, mesleki ve kurumsal gelişim, medya ve iletişim ile başarılı çalışmaların teşvik edilmesi alanlarında çalışma yapıldı.

Söz konusu alanlarda başarılı çalışmalara imza atarak "altın rozet" almaya hak kazanan 31 okulun yöneticisine ödüllerini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik verdi.

Çelik, projenin yürütülmesinde emeği geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini, okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da projenin yeni maarif modeli kapsamında hazırlandığını belirterek, kent genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla 5 bin 737 etkinlik düzenlendiğini aktardı.

Törende ayrıca, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve liseler arasında düzenlenen voleybol ve futbol turnuvalarında dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın Hayfa'yı vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı

İsrail'in can damarının vurduğu an! Dumanlar metrelerce yükseğe çıktı
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata

Türk hakemden Avrupa'yı ayağa kaldıran hata
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Bonservis fiyatı belli oldu! Bu parayı veren Muçi'yi kapar
İrem Derici'nin estetik pişmanlığı

Meme estetiği sorusuna bomba bir yanıt verdi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Savaş devam ederken İsrail'in 'Öldürdük' dediği isim mesaj yayınladı

Öldü denilen kritik isimden İsrail'i şoke eden mesaj
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.