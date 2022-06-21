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Hakkari'de eğitimciler doğa yürüyüşü yaptı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de eğitimciler doğa yürüyüşü yaptı

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Yönetici Belirleme Programı" kapsamında okul müdürlerine yönelik doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Yönetici Belirleme Programı" kapsamında okul müdürlerine yönelik doğa yürüyüşü ve piknik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen program çerçevesinde Otluca köyünde etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve İl Müdürü Bilal Gür'ün de katıldığı etkinlikte okul müdürleri ve şube müdürleri, doğa yürüyüşü yaptı.

Ardından katılımcıların piknik yaptığı etkinlikte eğitime ilişkin yıl sonu istişarede bulunuldu.

Kasımoğlu, eğitim camiasıyla böyle bir etkinlikte birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ülkesine faydalı ve iyi birer insan olarak yetiştirilmelerinde en büyük katkıyı şüphesiz eğitimcilerimiz veriyor. Kendilerini bu anlamda öğrencilerine adayan, onları her yönden hayata hazır bir şekilde yetiştiren eğitim camiamıza teşekkür ederim." dedi.

Gür de söz konusu program çerçevesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yıl sonunda yapılan bilim etkinlikleri, kültürel geziler ve doğa yürüyüşleri ile hem yöneticilerin hem de öğretmenlerin motivasyonunun artırıldığını ifade etti.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

milli eğitim bakanlığı Hakkari Güncel Haberler

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