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Hakkari'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

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Hakkari'de gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında birçok ürünün yanı sıra 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 11 bin 455 paket sigara, 75 paket puro, 193 elektronik sigara, 30 güneş gözlüğü, 918 çift ayakkabı, 1009 termos, 600 elbise, 1480 deniz simidi, 50 oyuncak, 228 elektrikli ocak, 252 cep telefonu, 4400 eşarp, 204 metal bileklik, 28 çaydanlık, 600 çorap, 602 kilogram çay, 300 litre akaryakıt, 860 çanta, 84 saç tokası, dikiş makinesi, 850 bileklik takı, 70 kilogram kumaş, 25 şarj başlığı ve kablosu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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