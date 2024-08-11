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Hakkari'de düzenlenen 6. Cilo Festivali renkli görüntülere sahne oldu

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen 6. Cilo Festivali, doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşti. Festivalde rafting, kano, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler yapıldı ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali" tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamıyla iki gün boyunca kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptı.

Hakkari Valiliğince bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirdi.

Rafting, kano, doğa yürüyüşü, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı, katılımcıların halay çektiği festival, renkli görüntülerle sona erdi.

Festivale katılan Murat Ertuş, Hakkari'nin çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Etkinlik süresince doğayla iç içe güzel zaman geçirdiğini belirten Ertuş, "Buranın çok güzel bir doğası var. Festivalde çok eğlendik. Yoğun bir ilgi vardı. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Festivale ailesiyle katılan 13 yaşındaki Yusuf Kılıç,"Kamp ateşi yaktık, doğa yürüyüşlerine katıldık, halay çektik. Festivalin her yıl düzenlenmesini istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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