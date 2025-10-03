Haberler

Hakkari'de Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı

Hakkari'de Dünya Yürüyüş Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 'Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşünde halk bir araya gelerek, düzenli yürüyüşün önemine dikkat çekti.

Hakkari'de "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenlenen yürüyüş için İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binası önünde bir araya gelenler, "Dünya Yürüyüş Günü" yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıdı.

Çevre yoluna kadar yürüyüş yapan kalabalık, ardından başlangıç noktasına geldi.

Aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının olduğu grup, sağlıklı yaşam ve düzenli yürüyüşün önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Süper Lig devinde derbi öncesi büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.