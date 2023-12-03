Hakkari'de Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerin yanında olunduğu vurgulandı.

Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğince kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Dernek Başkanı Yavuz Aydoğdu, her zaman birlik ve beraberlik içinde özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarını söyledi.

Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirten Aydoğdu, "Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha çok yer almaları için çalışmalar yapıyoruz. Karşılaştıkları sorunlara hep birlikte çözümler üreteceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Programa, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve engelli bireylerin aileleri katıldı.