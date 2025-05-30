Hakkari'de Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Düzenlendi

Hakkari'de "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Kent Park'ta yapılan etkinlikte katılımcılar, çevre temizliği yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Adıgüzel, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.

Çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.