Hakkari'de Düğüne Giden Aile Elektrik Direğine Çarptı: 6 Yaralı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde düğüne giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarptı, içindeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dağlıca yolu Yazılı Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlıca yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AHB 74 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan aynı aileden C.T., G.T., D.T., Ç.T., T.T. ve H.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri ve TEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),