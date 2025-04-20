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Hakkari'de Doğaseverler Marinüs Şelalesi'nde Yürüyüş Yaptı

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CİSAD tarafından düzenlenen etkinlikte, doğaseverler Marinüs Şelalesi'nin bulunduğu alanda yürüyüş yaparak Hakkari'nin doğal güzelliklerini keşfetti.

Hakkari'de doğaseverler, Marinüs Şelalesi'nin aktığı bölgede yürüyüş yaptı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğince (CİSAD), kentin doğal güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan dernek üyeleri ve doğaseverler, araçlarla Kavaklı köyüne gitti.

Doğaseverler, yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Marinüs Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Burada doğayla iç içe zaman geçiren doğaseverler, seyrine doyum olmayan manzarayı fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.

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Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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