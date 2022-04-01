Hakkari'de doğal afetleri değerlendirme toplantısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın başkanlığında doğal afetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda havaların ısınmasıyla kar örtüsünün olduğu dik yamaçlardaki çığ riski ve diğer afetlere karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Toplantıya vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirleri katıldı.