Hakkari'de doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişiden haber alınamıyor

HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

HAKKARİ'nin 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'na doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra haber alınamayan 4 kişinin bulunması için bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağları'na bugün sabah saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 kişi ile irtibat kesildi. Yakınlarının ihbarı üzerine 20 bin yıllık buzulların olduğu bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yetkililer, gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiğini, 4 kişinin akıbetiyle ilgili net bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söyledi. (DHA)