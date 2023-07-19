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Hakkari'de doğa sporu yapan 2 kişi hayatını kaybetti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Cilo ilçesinde doğa sporu yapan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'nin Cilo ilçesi Buzulları Bölgesi'nde doğa sporu yapan 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olarak helikopterle hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Cilo Buzulları Bölgesi'nde doğa faaliyeti yaparken buzulun kırılması sonucu mahsur kalan 4 vatandaşımız için; Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz (JAK), AFAD, UMKE ve diğer gönüllü arama kurtarma timleri 2 gün süren ortak bir arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu maalesef 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı 2 vatandaşımız ise helikopter ile hastaneye sevk edildi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Düzgün Barış Deniz - Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hakkari Güncel Haberler

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