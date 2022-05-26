Hakkari'de din görevlilerine izcilik eğitimi verildi - Haberler

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Hakkari'de din görevlilerine izcilik eğitimi verildi

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de din görevlilerine izcilik eğitimi verildi

Hakkari Müftülüğünce, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" verildi.

Hakkari Müftülüğünce, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde din görevlilerine yönelik "İzcilik Tanıtım Semineri" verildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kent merkezindeki bir alanda ve Yüksekova İhsaniye Camisi'nde seminer düzenlendi.

Şemdinli Ulu Camii İmam Hatibi Yusuf Yanıç, seminerde doğada hayatta kalma konusuna değinerek, gençlerin ruhen, bedenen ve fikren iyi durumda olmalarını önemsediklerini belirtti.

Yanıç, izciliğin tarihçesi, izci kampları, izciliğin dünyada yayılması, izcilik metotları ve izcilerin yaptığı aktiviteler hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksekova, Türkiye, Hakkari, Güncel, Haberler

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