Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de 'Dijital Çağda Çocuk' Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 'Dijital Çağda Çocuk' çalıştayında dijital bağımlılık, iletişim becerileri ve bağımlılık konuları ele alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, "Dijital Çağda Çocuk" çalıştayı düzenlendi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni bir yüzyılda yaşadıklarını, çağın iletişim çağı olduğunu söyledi.

Şu anda yüzlerce insanın aynı anda etkileşime girdiği bir dönemi yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bir olumsuzluğun ya da olumlu bir davranışın 5 dakika içinde milyonlara ulaştığı bir çağ. Süreçleri yönetemezseniz sonuçlarla uğraşırsınız. Sonuçlar da sizin kontrolünüzde olmayan şeyler değildir. Eğer sürecin içinde değilseniz, sonucun etkilerini çözmek için uğraşırsınız. Bu çalıştayın belki de temel paradigması süreci yönetmek üzerine zihinsel bir kota oluşturmak. Bugün dijital çağın getirdiği zorlukları yaşamımızın her anında yakinen takip ediyoruz. Ailelerin çocuğun yemek yeme sürecini hızlandırmak için telefondan bir çizgi film açıp ya da eğlenceli bir video açıp çoğunun yemek yeme sürecini artırdığını düşündüğümüz bağımlılık oluşturacak şekilde olan bir çağdayız. Dijital çağda çocukların bağımlı bir yaşama adım attıkları ilk adımlar. Bu süreçlerin yönetilmesi gerektiğini aileye ebeveynlere anlatmak lazım. Bizi bekleyen temel soru da bu. Bu çalıştaydan bizlerin idarecilerin en büyük beklentisi de bu."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan ise "Bu süreçte katılımcıların bütün konular ve başlıklar altında üreteceği fikirler üzerine hem ilimizde hem de bakanlığımızdan gelen uzmanımızın desteğiyle belki Türkiye'de örnek olacak çalışmaları sunacağız inşallah." diye konuştu.

Çalıştayda dijital bağımlılık, çocuklara etkili iletişim ve olumlu davranış becerilerinin kazandırılması, kumar bağımlılığı, kurumların işbirliği ve koordinasyonu ile madde bağımlılığı konuları üzerinde duruldu.

Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Hakkari Çocuk Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 6 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 6 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Aykut Enişte 2 filmi oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi konusu, oyuncuları ve Aykut Enişte 2 özeti! Gülnur Efe kimdir? Memleket Partisi Manisa Belediye Başkan Adayı Gülnur Efe kaç yaşında, nereli? Celalettin Denli kimdir? Memleket Partisi Mersin Belediye Başkan Adayı Celalettin Denli kaç yaşında, nereli? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Bekir Levent Ersoylu kimdir? Memleket Partisi Osmaniye Belediye Başkan Adayı Bekir Levent Ersoylu kaç yaşında, nereli? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Atilla Kayhan kimdir? Memleket Partisi Rize Belediye Başkan Adayı Atilla Kayhan kaç yaşında, nereli? Ali Sarı kimdir? Memleket Partisi Sakarya Belediye Başkan Adayı Ali Sarı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title