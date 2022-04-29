Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çimenli köyü yakınlarında 65 AAY 030 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu yolda devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
AA / Sayim Harmancı - Güncel