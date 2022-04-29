Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Hakkari'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Hakkari'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Çimenli köyü yakınlarında 65 AAY 030 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu yolda devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Otomobil, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title