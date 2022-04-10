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Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Kaplan - Güncel
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Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış ile eriyen karlar birleşince Nehil Deresi taştı, Köprücük köyündeki evler ile ova su içinde kaldı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde aşırı yağış ile eriyen karlar birleşince Nehil Deresi taştı, Köprücük köyündeki evler ile ova su içinde kaldı.

Yüksekova'da 2 gün boyunca etkili olan yağmur ile eriyen karlar nedeniyle Nehil Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Köprücük köyündeki 20 ev ile ova su altında kaldı. Gölete dönüşen ova dron ile havadan görüntülenirken, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler çalışma başlattı.

Her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve evlerini tahliye ettiklerini belirten Lokman Cankurtaran, "Bu sene baya kar yağdı. Yağan yağmur ile birlikte kar suları da eriyince köyümüzden geçen Nehil Deresi'nın de taşmasına neden oldu. Ova, adeta gölete dönüşmüş durumda. Burada yaklaşık 20 ev göletlerin arasında kalmış. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Bu arada meteoroloji yetkilileri, ilçede yağışların aralıklarla devam edeceğini bildirdi.


Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Hakkari'de dere taştı; ova ve evler su altında kaldı

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova, kar, su, Güncel, Haberler

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