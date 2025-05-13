Hakkari'de Dere Arama Çalışmalarında Dalgıç Polis Yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yapan dalgıç polis Fatih T. kayalıklara çarparak yaralandı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Derede akıntıya kapılan İbrahim 4 gündür aranıyor (2)
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girdiği derede kaybolan İbrahim Kom'u arama çalışmaları sırasında dalış yaparken kayalıklara çarpan Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polis Fatih T., yaralandı. Sudan çıkarılan Fatih T.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Omuzlarında kırıklar olduğu öğrenilen polis memuru, iş makinesi yardımıyla ambulansa götürüldü. Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA (Hakkari),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel