Hakkari'de Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Hakkari'de Deprem Haftası dolayısıyla AFAD ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri koordinesinde Kıran Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Lisesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

AFAD, VEDAŞ, UMKE, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri ve gönüllülerin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği kent merkezinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremin ardından bir bölümü çöken okulda yangın çıktı.

Okulda yaralıların bulunduğu ve mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, öğrencileri güvenli şekilde tahliye ederek güvenli alana aldı, binanın elektrik ve doğalgaz akımını kesti.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, mahsur kalan 2 öğrenciyi itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtardı.

Okulun başka bölümünde mahsur kalan bir öğrenci de JAK timi tarafından halatlarla aşağıya indirildi.

Kurtarılan bazı yaralı öğrenciler de olay yerinde yapan müdahalenin ardından ambulanslarla sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, tatbikat hakkında bilgi vererek, katılanlara teşekkür etti.

Tatbikata Hakkari Vali Yardımcısı Furkan Berber, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.